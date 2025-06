Włączasz komputer, a tam Windows Vista. Microsoft kpi z Apple'a?

Nie jest jasne, w jaki sposób plik dźwięku startowego systemu Windows Vista trafił do Windowsa 11. Pierwszy komentarz pracownika Microsoftu zasugerował, że było to celowe działanie, natomiast później potwierdził, że to rzecz jasna błąd. Jest szansa, że któryś z inżynierów firmy pracujących nad nową kompilacją okienek zatęsknił do dawnych lat i chciał poczuć 2007 rok, kiedy to wydano niezbyt lubianego przez użytkowników Windowsa Vistę.