To koniec prestiżu dla rodzinnych informatyków. Microsoft odbiera im władzę

Dla rodzinnych znawców może to być sygnał do przygotowania się na zmianę roli - od rozwiązywania podstawowych problemów technicznych do edukowania bliskich w zakresie bardziej zaawansowanych funkcji systemowych. W końcu nawet najlepszy agent AI nie zastąpi ludzkiej wiedzy o tym, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii.