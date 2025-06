No i wysłane. Mała nowość w Windows oszczędzi mi setki klików

Redakcja tekstu na Spider’s Web to między innymi przygotowywanie materiałów do publikacji. Materiały graficzne w wielu różnych formatach, rozdzielczościach, stopniach kompresji - wszystkie trzeba zmienić na coś przyjaznego dla przeglądarek i mobilnych urządzeń. Bez PowerToys czy edytora graficznego na Windowsie nie dało się wygodnie tego robić. To się zmienia, a jeżeli pracujesz podobnie jak ja, to również się ucieszysz z tego drobiazgu. Oznacza dużą oszczędność czasu.