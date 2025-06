Dlaczego laptopy z Windowsem nie mają sekundnika? Inżynier Microsoftu tłumaczy

Zespół odpowiedzialny za pasek zadań przeprowadził szczegółowe testy zużycia energii, aby przekonać zespół efektywności energetycznej do kompromisu. Wyniki okazały się zaskakujące - Eksplorator Windows w domyślnej konfiguracji zużywał zaledwie 0,417 mW energii, ale po włączeniu sekundnika zużycie wzrosło do 5,42 mW. To ponad dziesięciokrotny wzrost, co na pierwszy rzut oka wydaje się znaczącą różnicą.