Przestajesz się ruszać przed ekranem, Windows to wyłapuje. Zyskasz na tym

Podobne rozwiązania były już przedmiotem intensywnych badań akademickich, szczególnie w kontekście urządzeń mobilnych. Badanie opublikowane w IEEE w 2020 r. wykazało, że systemy monitorujące zachowania użytkowników mogą osiągnąć do 50 proc. oszczędności energii i 29 proc. redukcji temperatury procesora w porównaniu do standardowych schematów zarządzania energią w systemie Android. Inne badania z 2019 r. pokazały, że kontekstowe zarządzanie częstotliwością CPU/GPU w smartfonach może zaoszczędzić do 25 proc. energii przy zachowaniu zadowalającej jakości doświadczenia użytkownika.