Ten malutki skrypt naprawi twojego Windowsa. Jest świetny

Jedną z największych zalet Windows Maintenance Tool jest fakt, że opiera się wyłącznie na natywnych narzędziach Windows, takich jak netsh, ipconfig, systeminfo i innych wbudowanych komponentach. Autor zadbał o to, by żadne potencjalnie destrukcyjne operacje nie były wykonywane bez wiedzy użytkownika. To podejście minimalizuje ryzyko i zapewnia przejrzystość działania.