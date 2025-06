Satelita BlueBON przesłał zdjęcie z orbity. Robi wrażenie

BlueBON to ważący 11 kg satelita, który został wyniesiony na orbitę 14 stycznia 2025 r. podczas misji SpaceX Transporter-12. Urządzenie na zaplanowaną pozycję trafiło dzięki wykorzystaniu transferowego pojazdu orbitalnego Mira firmy Impulse Space. Co istotne, pierwszy kontakt z satelitą nawiązano już po 4 godzinach od startu, co pozwoliło na szybkie przejście do fazy operacyjnej.