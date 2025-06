Pokemon GO Fest 2025 Paris od środka. Z tych 7 powodów nie zapomnę tej imprezy

Pierwsze, co uderzyło mnie na Pokemon GO Fest 2025 Paris, to przedział wiekowy uczestników. Stworki łapały zarówno kilkoletnie dzieci, jak i doświadczeni seniorzy. Często były to całe rodzicy trenerów, od wnuczek po babcie. Kapitalny widok, aż się człowiekowi cieplej robiło na sercu. Zdecydowana większość trenerów była w przedziale 20 - 40 lat. Potwierdza to znane powiedzenie: dzieciaki grają w Call of Duty, dorośli grają w Pokemony.