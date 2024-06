Myślisz, że nikt już nie gra w Pokemon GO? To patrz na na to

Same raidy to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Czas oczekiwania na rozpoczęcie raidu to jedynie minuta, a każdy raid trwał 10 minut - w przeciwieństwie do godziny oczekiwania i godziny trwania. Czy to oznacza, że trzeba było mieć szczęście, szybkie palce i najnowszy telefon? Nie, bo każde lobby zapełniało się w mniej niż 10-15 sekund (trochę dłużej w przypadku Pokemonów innych niż Necrozma, który był najbardziej pożądany ze względu na swój debiut), a po zapełnieniu jednego od razu otwierało się kolejne lobby. Ponieważ w jednym lobby mogło być maksymalnie 20 osób, a jeden raid może być ukończony przez jedną osobę tylko raz oznacza to, że w ciągu 10 minut ok. 800 do nawet 1000 osób mogło wziąć udział w pojedynczym raidzie. Ta prędkość rotacji spokojnie pozwalała na wykorzystanie darmowych raid passów z biletu dla miłośników raidów.