Nowe Android Auto już nie tylko dla testerów. Oto co się zmieniło

W nadchodzących miesiącach kierowcy mogą spodziewać się wsparcia dla takich aplikacji, jak YouTube i Netflix, a także przeglądarek internetowych typu Google Chrome. Choć będzie to możliwe tylko przy spełnieniu określonych warunków, jak połączenie z telefonem z Androidem 16 i zaparkowanie pojazdu, to i tak będzie to bardzo duży krok naprzód. Takie rozszerzenie funkcjonalności ma szansę znacząco zwiększyć użyteczność systemu Android Auto nawet w starszych samochodach.