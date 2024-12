Najlepsze aplikacje do Android Auto i Apple CarPlay - jakie aplikacje na smartfona sprawdzą się w samochodzie?

Nowoczesne samochody z rozbudowanym wyposażeniem to teraz coś więcej niż środek transportu – to wręcz zaawansowane centrum multimedialne, które możemy dostosować do własnych potrzeb. Integracja smartfona z systemem pojazdu stała się standardem, a Android Auto i Apple CarPlay to dwa wiodące rozwiązania, dzięki którym możemy korzystać z aplikacji na smartfona podczas jazdy: bezpiecznie nawigować do celu, słuchać ulubionej muzyki, odbierać wiadomości czy używać innych przydatnych funkcji, nie odrywając wzroku od drogi.