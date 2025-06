Sprawdzisz wyniki badań w mObywatelu. To nie koniec nowości

Dariusz Standerski podkreśla, że celem nowych funkcji nie jest stworzenie jednego zaawansowanego systemu obejmującego wszystkie możliwe dane pacjentów. A raczej opracowanie rozwiązań, które umożliwią lepszą wymianę danych między istniejącymi systemami. Wdrożenie wyników badań do aplikacji mObywatel to jedno, ale opracowanie baz danych łączących się z rządową usługą, to drugie.