Prezes InPostu kończy współpracę z Tuskiem. Nie zabrakło słów krytyki

Brzoska określił brak domniemania niewinności podatnika w konfrontacji z aparatem państwa jako największy potworek prawny, nokautujący przedsiębiorców i zwykłych podatników. Zwrócił uwagę na paradoks, że w prawie karnym każdemu przestępcy, nawet jeśli zabije albo zgwałci, prokurator musi udowodnić, że taki czyn zabroniony popełnił, a w niektórych przypadkach, że zrobił to umyślnie. A podatnik? To on musi udowadniać, że jest niewinny, że błąd, który popełnił nie był celowy.