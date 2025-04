InPost ogłasza wielkie przejęcie. Rafał Brzoska tłumaczy, co się stało

Zakup Yodel to strategiczna decyzja, która przyspieszy naszą ekspansję na brytyjskim rynku o co najmniej 5 lat, zapewniając natychmiastowy wzrost wolumenu przesyłek do około 300 mln rocznie oraz rozszerzenie bazy współpracujących sklepów internetowych do ponad 700 e-sklepów – wyjaśnił we wpisie na portalu Linkedin.