DHL startuje z promocją na wysyłki. Wielkanocne paczki wyślesz taniej

Wręczanie prezentów kojarzy się głównie z Bożym Narodzeniem, ale dla wielu Polaków to również ważny zwyczaj na Wielkanoc. Badania pokazują, że tradycja nie zanika i z okazji tzw. „Zajączka” upominki przekazywane są nie tylko najmłodszym – obdarowują siebie też małżonkowie, pary czy członkowie rodziny. Nie wszyscy mogą jednak spędzić te rodzinne święta wśród bliskich. Czasami nie pozwalają obowiązki i zamieszkanie w innej części kraju. Zostaje więc wysyłka życzeń. A do nich można dołożyć mały upominek, wysyłając go wcześniej, tak by mieć pewność, że dotrze przed świętami wielkanocnymi.