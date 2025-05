Ważna zmiana w mObywatelu. Skorzystają wszyscy studenci

Aby skorzystać legitymacji studenckiej, potrzebna będzie tylko zainstalowana i aktywowana aplikacja mObywatel. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób ma wyglądać konfiguracja mobilnej legitymacji. Możemy oczekiwać, że będzie wyglądało to podobnie jak w przypadku innych dokumentów - czyli nasz dokument automatycznie trafi do mObywatela, tak jak to jest np. po zdanym egzaminie na prawo jazdy.