Miliardy na cyfryzację, a mObywatel wciąż pada. Dlaczego?

Statystyki mówią same za siebie: w 2024 r. zgłoszono aż 627 339 potencjalnych incydentów cyberbezpieczeństwa - o 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei rzeczywistych naruszeń było 111 660, co oznacza wzrost o 23 proc. rok do roku. Te liczby nie pozostawiają złudzeń - cyberwojna toczy się na pełnych obrotach, a polska cyfrowa twierdza przypomina bardziej dom z kart niż nowoczesną fortecę. Szczególnie niepokojący jest fakt, że liczba incydentów poważnych - mających wpływ na ciągłość działania instytucji - wzrosła o 57 proc., a w sektorze publicznym aż o 58 proc.