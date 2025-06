Z jakiego smartfona korzysta Karol Nawrocki? Nie jest to iPhone ani Samsung

Mimo to na fotografii możemy dostrzec wyspę aparatu umiejscowioną centralnie, na podstawie której spróbujemy zidentyfikować urządzenia. Element ten ma kształt prostokąta, na co wskazuje wycięcie w etui. Na wyspie widzimy też co najmniej trzy obiektywy apartów, ale tak naprawdę znajdują się tam cztery moduły.