Tani, ale nadal aktualny: Samsung Galaxy A34 dostał One UI 7.0

Wsparcie dla wszystkich modeli to siedem lat - do niedawna było to niespotykane w świecie Androida. Co istotne, ta polityka obejmuje również tańsze smartfony. Dzięki temu użytkownik, który wybiera urządzenie ze średniej czy niższej półki, nie musi się obawiać, że jego sprzęt szybko stanie się przestarzały. I Samsung kolejny raz potwierdza, że dba o każdego klienta.