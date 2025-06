Duża wtopa: Galaxy Watch 8 trafił na aukcję. Przed premierą

Strzelamy, że licytacja zegarka nie potrwa długo. Choć urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i może pochwalić się dość wysoką ceną (obecnie 570 dol. - około 2140 zł) to do akcji prawdopodobnie wkroczy Samsung, który od dłuższego czasu walczy z różnymi przeciekami i w jakiś sposób wymusi zakończenie aukcji. Mimo to stanowi ona całkiem interesujący wgląd w wygląd Samsunga Galaxy Watch 8 Classic przed jego oficjalną premierą podczas wydarzenia Galaxy Unpacked na początku lipca.