Taki będzie najtańszy składany Samsung. Kupisz?

Sisa Journal podaje także cenę nowych urządzeń - 1,485 mln koreańskich wonów (ok. 4102 zł) dla Galaxy Z Flip 7 256 GB oraz "około miliona wonów" (ok. 2762 zł) dla Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB. Jednak nie będzie to cena dla krajów europejskich - rynek południowokoreański jako "dom" Samsunga zawsze ma cennik niższy od pozostałych krajów. Dlatego 4199-4299 zł dla Z Flip 7 oraz 2899-2999 zł dla Z Flip 7 FE wydaje się być rozsądnym oczekiwaniem.