Chcą przetłumaczyć cały internet w 18 dni. I mają na to sposób

W internecie istnieje ponad miliard stron internetowych, jednakże sama ilość podstron internetowych - których w ramach jednego serwisu może istnieć od jednej do nawet kilkuset tysięcy - jest liczona w dziesiątkach miliardów. Gdybyśmy bardzo ostrożnie założyli, że średnio na jedną stronę przypada 20 podstron, a na każdej z nich jest nie więcej niż jedna strona A4 tekstu, to nadal dałoby nam to równowartość treści porównywalnych z mniej-więcej 400 milionami prac magisterskich, bez przypisów i bibliografii.



Jednak zgodnie z deklaracjami DeepL, nawet w mniej optymistycznych założeniach, firma ma na tyle mocy obliczeniowej, by już teraz przetłumaczyć cały internet w około 18 dni.