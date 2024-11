Prawdopodobnie najlepszy tłumacz na świecie ma polskie korzenie. Można już z nim rozmawiać

Należy przy tym podkreślić, że DeepL Voice działa faktycznie w czasie rzeczywistym i to ma być jego największa zaleta. Maszynowe tłumaczenia ze słuchu nie są niczym nowym - choć ich jakość rzadko bywa konkurencyjna względem DeepL - tym niemniej aplikacje potrzebują czasu na przetworzenie danych. Tymczasem w tym przypadku tekstowe tłumaczenia pojawiać się będą błyskawicznie, co pozwolić ma na nieco naturalniejszą konwersację. Jak podkreśla firma w swoim komunikacie, to dopiero pierwszy nowy produkt związany z rozumieniem głosu i niedługo mamy spodziewać się następnych. Jakich? Póki co, to tajemnica.