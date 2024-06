To się nazywa potężna aktualizacja. Tłumacz Google opanował 110 nowych języków

Jak informuje sam Google, za tłumaczenia odpowiedzialny jest w dużej mierze Duży Model SI o nazwie PaLM 2. To on został wyszkolony na materiałach źródłowych w tych nowododanych językach i to on odpowiada za te tłumaczenia. Firma dodaje, że w niektórych przypadkach bez Dużego Modelu by się wręcz nie obeszło. Niektóre z języków są bowiem wysoce egzotyczne.