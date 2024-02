Jest lepszy od dowolnej aplikacji na telefonie. Polski elektroniczny tłumacz Vasco podbija świat

Co to właściwie oznacza? Jak zdradza w rozmowie ze Spider’s Web Maciej Góralski, prezes Vasco, tylko 20 proc. całej klienteli firmy to podmioty z Polski. Większość z 80 tys. wprowadzonych do obrotu w minionym roku urządzeń to sprzedaż międzynarodowa. Okazuje się bowiem, że z tłumaczami w telefonach jest wiele pozornie drobnych, a w rzeczywistości dość istotnych problemów. Działają znakomicie, gdy chodzi o rozmowę pomiędzy dwiema osobami i których telefony mają aktualnie łączność z chmurą (w tym nieraz w zagranicznym roamingu). Przy spotkaniu biznesowym kilku wielojęzycznych stron, czy nawet przy czymś tak prozaicznym jak praca przewodnika turystycznego, telefony szybko stają się niepraktyczne, trudne do skonfigurowania i niechętnie udostępniane postronnym.