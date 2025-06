Polska stworzy flotę słynnych tureckich dronów? Armia je chwali

Bayraktar TB3 to konstrukcja, która pod względem możliwości i zaawansowania znacząco przewyższa swojego poprzednika. Co najważniejsze, dron pozwala na operowanie z pokładów okrętów lotniczych. Otwiera to nowe możliwości projekcji siły. TB3 ma także wyższą masę startową i może przenosić aż do 280 kg uzbrojenia. Oferuje również wyraźnie lepsze osiągi. Prędkość przelotowa wzrosła ze 130 do 230 km/h. Przekłada się to na większy zasięg operacyjny i wyższą elastyczność w działaniu. Dron TB3 w swojej specyfikacji ma znacznie dłuższą listę współpracującego uzbrojenia, niż miał TB2. Może to być szczególnie przydatne przy zwalczaniu wrogich bezzałogowców lub dronów-kamikadze. Na współczesnym polu walki TB3 sprawdzi się zatem jako wielozadaniowa platforma do operowania nawet zza linii frontu.