Wyciek matur 2025. Każdy uczeń patrzy na Podlasie

Na zdjęciach widać polecenie do napisania wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów. Zgodnie z instrukcją, zdający ma rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W argumentacji należy odwołać się do utworów literackich (w tym obowiązkowo do jednej lektury obowiązkowej z listy podanej w arkuszu) oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, biograficznego, kulturowego, filozoficznego, społecznego). Praca ma liczyć co najmniej 300 wyrazów. Dwa tematy do wyboru to: