Kilka kliknięć i widzisz prawdziwą cenę wynajmu mieszkania. Bez sztuczek wynajmującego

Po zagłębieniu się w szczegóły ogłoszenia lub pierwszym kontakcie z wynajmującym okazuje się, że owa atrakcyjna kwota to zaledwie część całkowitych miesięcznych kosztów. Dochodzą do niej liczne daniny: czynsz administracyjny, zaliczki na media (wodę, prąd, gaz, ogrzewanie), opłaty za wywóz śmieci, internet, a czasem nawet miejsce postojowe. Nagle początkowe 2000 zł potrafi urosnąć do 3000 zł, a nawet więcej.