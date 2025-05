Samsung obiecuje, że Galaxy S25 Edge nie przywiąże cię do ściany

Podczas gdy tego typu zastrzeżenia dotyczące przewidywanego czasu pracy na baterii są dość powszechne, trochę trudno dać wiarę deklaracjom giganta. Choć Paweł Grabowski nie zgłaszał większych uwag co do działania baterii w Galaxy S25 i S25 Plus, a mój własny Galaxy S25 też mnie nie zawodzi, to z licznych głosów w internecie wynika, że bateria tegorocznych flagowców nie zadowala wszystkich. Siedząc w kręgach mediów społecznościowych zainteresowanych smartfonami trudno jest mi spędzić jeden dzień bez natrafienia na narzekania, że po całym dniu poza domem, stan baterii S25 późnym popołudniem spada do jednocyfrowych poziomów. A co dopiero gdy ekran S25 Plus będziemy zasilać baterią S25.