Chcą "dozbroić" strażników miejskich. Tak zwalczą plagę elektrycznych bestii

Teoretycznie przepisy są, ale trudność sprawia ich egzekwowanie. Ewidentnie potrzebujemy zmian w całej Polsce. Trzeba zmusić platformy do większej kontroli nad tym, jak dostarczane jest jedzenie zamawiane za pomocą należących do nich aplikacji, tak jak miało to miejsce z hulajnogami na wynajem. Dzisiaj właściciele umywają ręce – interesuje ich jedynie to, żeby dostawa dojechała jak najprędzej. A czym? To już sprawa kurierów, jak zdają się mówić.