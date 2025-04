Domaga się zwrócenia chodników pieszym. Do Sejmu trafiła petycja w sprawie zakazów

Autor petycji idzie nawet dalej i proponuje, by na drogach dla rowerów w obszarze zabudowanym nie dało się jechać szybciej niż 15 km/h. Wydaje mi się jednak, że to wylewanie dziecka z kąpielą. Owszem, w miastach na rowerowych szlakach bywa momentami tłocznie, szczególnie w weekendy i święta. Rozpędzenie się do 30 km/h „zwykłym” rowerem wprawdzie nie jest wielką trudnością, co przy większym ruchu też jest niebezpieczne. Przez lata jednak mimo wszystko jakoś dawaliśmy sobie radę. Teraz problemem są e-potwory, których rozmiar i osiągane prędkości po prostu nie pasują do chodników i dróg dla rowerów.