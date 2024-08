Nie muszą blokować drogi i być tablicą na bazgroły. Miasto ma pomysł na szpetne skrzynki

Tylko czy kogoś to jeszcze dziwi? Większość skrzynek tak wygląda. Czasami są to bazgroły graficiarzy, innym razem wystające z ziemi pudła ozdabiają nalepki bądź wlepki. Kibicowskie, polityczne czy w końcu humorystyczne. Rozumiem uliczną sztukę, czasami mogę nawet stanąć w jej obronie, jednak stosunek do skrzynek i tego typu elementów zawsze uświadamia mi, że mamy poważny problem z godnym traktowaniem wspólnej przestrzeni.