Roboty przyszłości to żółwie i robaki. Humanoidy zostaną w tyle

Podczas gdy cały świat zachwyca się humanoidalnymi robotami, naukowcy z MIT proponują zupełnie inne podejście do tej kwestii. Ich wizja przyszłości to miękkie, elastyczne i często bardzo dziwaczne maszyny – czasem przypominające żółwie, a czasem inspirowane robakami. Wszystko po to, by lepiej dopasować roboty do świata, w którym mają działać.