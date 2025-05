W Dortmundzie oglądałem niesamowite wulkany. Rewolucyjne roboty Amazona 

Za sprawą sztucznej inteligencji Amazon analizuje dane o popularności produktów i przewiduje, które z nich będą najczęściej zamawiane. To umożliwia strategiczne rozmieszczanie towarów w wyspecjalizowanych strefach, blisko obszarów pakowania. Takie podejście pozwala znacząco przyspieszyć kompletację zamówień i przekazanie ich firmom kurierskim. Model ten opiera się na zoptymalizowanym zarządzaniu zapasami i operacjami logistycznymi, co pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów. Amazon planuje jeszcze w tym miesiącu wprowadzić ten system w jednym z centrów logistycznych w Londynie, a do końca roku pojawi się on również w Monachium, Berlinie i Mediolanie. Do końca 2026 roku firma planuje wdrożyć to rozwiązanie w ponad 15 lokalizacjach na terenie Europy.