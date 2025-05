Ten robot czuje dotyk twojego ciała. Aż mnie przeszły dreszcze

Robot ma dwa specjalnie zaprojektowane ramiona. Pierwsze, które Amazon opisuje jako linijkę przyczepioną do prostownicy do włosów, służy do przesuwania przedmiotów w przegrodach magazynowych i robienia miejsca na nowe produkty. Drugie ramię, wyposażone w kamerę i przyssawkę, służy do chwytania przedmiotów. Dzięki czujnikom siły Vulcan wie, jak delikatnie lub mocno naciskać, by nie uszkodzić produktów.