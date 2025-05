Microsoft chce być jak Apple. Oto nowe laptopy Surface

W urządzeniu zabrakło także obsługi funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello, ale zamiast tego użytkownik ma do dyspozycji czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania. Wbudowana kamerka pracująca w rozdzielczości 1080p służy jedynie do wideorozmów. Co jeszcze warto wiedzieć na temat 13-calowego Surface Laptop? Mimo zastosowania energooszczędnego układu w urządzeniu nie zabrakło aktywnego chłodzenia. Snapdragon X Plus ma również odpowiednio szybki czip NPU do przetwarzania zadań sztucznej inteligencji, dzięki któremu laptop obsłuży funkcje takie jak Windows Recall.