Oto Surface Pro, na jakiego czekałem. Lepiej późno niż wcale

Po pierwsze i ostatnie, oprócz uczciwej ceny bazowej, Microsoft powinien skończyć z praktyką żądania absurdalnych kwot za akcesoria, które są tak naprawdę niezbędne. Klawiatura Type Cover i rysik Surface Pen to nie luksusy - to podstawowe narzędzia do wykorzystania pełnego potencjału urządzenia. Wycenianie ich jak złoto z Fortu Knox to jak sprzedawanie samochodu bez kół, a potem kasowanie ekstra za opcjonalny zestaw do jazdy.