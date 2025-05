Jaki laptop do pracy i nauki. Najtańsze oferty wydajnych komputerów

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli, przyjrzyjmy się temu, co faktycznie ma znaczenie przy wyborze laptopa do pracy i nauki. W 2025 r. standardem w laptopach do codziennych zastosowań stały się procesory Intel Core i5 oraz AMD Ryzen 5. Procesory te są dostępne w wielu wariantach - od czterech rdzeni w modelach multimedialnych i biznesowych do nawet dwunastu rdzeni w urządzeniach o wyższej wydajności. Szczególnie warte uwagi są nowsze generacje: Intel Core i5-12450H, i5-1235U oraz AMD Ryzen 5 7530U i 8540U, które oferują dobrą równowagę między mocą obliczeniową a energooszczędnością.