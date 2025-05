Zegarek, który widzi więcej niż ja. HUAWEI Watch 5

HUAWEI Watch 5 oferuje 9-punktowy monitoring zdrowia. Mierzy tętno, poziom natlenienia, temperaturę skóry, poziom stresu, wykonuje EKG, sprawdza sztywność tętnic, bezdech sennych i jakość oddechu podczas snu oraz zmienność rytmu zatokowego (HRV). To ostatnie to nowość w smartwatchach producenta i to istotna. HRV to fizjologiczna zmiana częstości rytmu serca w zależności od fazy oddechu. Za jego pomocą określa się w jakich odstępach rzeczywiście bije serce. W teorii serce bije w stałych odstępach, ale w praktyce pomiędzy nimi są milisekundowe wahania. I to właśnie jest w stanie wyłapać HUAWEI Watch 5. Ten pomiar używany jest przez profesjonalnych sportowców, a raczej ich sztab, bo pokazuje, co rzeczywiście dzieje się z organizmem w trakcie wysiłku, ale i przy regeneracji.