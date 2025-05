Górnicy protestują przeciwko wiatrakom. Zablokują ważną drogę

- Jeśli wiatraki będą liczyły do 290 metrów, będą widoczne z dużo większej odległości. Nie chcemy, by nasze wsie były zdewastowane krajobrazowo, jak to jest w Żółkiewce, w której byliśmy. Jeśli chcemy się rozwijać w kierunku agroturystyki, a tak się przecież u nas dzieje, to nie możemy psuć naszego terenu takimi bublami – uważa jeden z protestujących.