Górale ostrzą ciupagi i rozciągają pastuchy. Masztom komórkowym nie przepuszczą

We wniosku firma napisała, że nie będzie szkodliwego promieniowania. Badania na ich zlecenia zrobiła im jakaś firma. Ale my nie mamy żadnej pewności co do tego. Takie badania mogą być stronnicze, zapłacone przez firmę zlecającą i na jej korzyść. Takie badania powinien robić niezależny instytut – twierdzi jedna z protestujących w rozmowie z serwisem.