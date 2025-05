Droższy iPhone to niemal pewnik. Wzrost cen przyspiesza

Podwyżki cen wafli krzemowych oznaczają tyle, że koszt produkcji jednego egzemplarza procesora lub układu graficznego będzie wyższy. A więc firmy takie jak Apple, NVIDIA i AMD zapłacą więcej za zlecenie produkcji i dostarczenie czipu. Co to właściwie oznacza dla przeciętnego klienta Apple’a? To, że ogólny koszt produkcji układu przejdzie na cenę produkcji iPhone'ó czy komputerów Mac. To jednak od producenta zależy, czy podwyżki zostaną zrekompensowane w cenach telefonów.