Ten robot to sprzęt z górnej półki, ale jest tańszy niż topowe modele. Dreame L40s Pro Ultra - recenzja

Dreame L40s Pro Ultra został wyposażony w silnik, który potrafi wygenerować maksymalną moc ssącą rzędu 19000 Pa. To niemal tyle samo, co opisane we wstępie topowe modele i jest to bardzo ważna informacja dla kupującego. Urządzenie to poradzi sobie bowiem z każdym zabrudzeniem typu stałego. W moim przypadku jak zwykle wyznacznikiem były efekty bytowania w domu kota – żwirek na podłodze i sierść.