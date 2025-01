Ten robot potrafi się wspinać. Dreame X50 Ultra - recenzja

Dreame X50 Ultra to urządzenie, które bardzo dobrze posprząta dom, a następnie samo sie opróżni i wyczyści. Naszym zadaniem są 3 rzeczy: nalanie wody czystej, wylanie brudnej i wymiana worka raz na kilka miesięcy. W praktyce jest to więc robot niemal bezobsługowe. Ok, powiecie, ale takie rzeczy potrafią też inne odkurzacze automatyczne. Dreame jest pod wieloma względami unikalny. Funkcja "wspinania się" na przeszkody o wysokości do 6 cm czy "kurczenia się", żeby dostać się pod fotel czy sofę, to niezwykle przydatne nowości. Wielu użytkowników robotów sprzątających narzekało, że roboty nie zawsze sobie radzą, gdy mamy na przykład podłogi o nierównych poziomach lub wysokie progi. Ten problem to już przeszłość.