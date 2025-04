Zamiast kolosów wolą dostęp do słońca. Polacy mają dość wieżowców

Czasami presja ma sens. Często jednak wygrywa biznes i skoro jest fragment, to trzeba go dosłownie wyżyłować. Ciasne „apartamenty”, możliwie jak najwyższa wysokość i kombinowanie, by żaden skrawek się nie zmarnował. Nawet jeżeli oznaczać to będzie możliwość zaglądania sąsiadom do okien. W końcu to oni się będą martwić, a nie ten, kto mieszkania sprzedaje.