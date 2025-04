Trwa wielka i mocna promocja w MediaMarkt. Te rzeczy wciąż możesz kupić taniej

Pralka LG Vivace F2W8S500W to nowoczesna pralka stworzona z myślą o gospodarstwach domowych, które poważnie podchodzą do kwestii czystości - nie tylko podczas Wielkanocy. Dzięki pojemności 8 kg i technologii AI DD, LG F2W8S500W inteligentnie dostosowuje schematy prania, aby dbać o ubrania, zapewniając jednocześnie doskonałe rezultaty. Wbudowana funkcja Steam w mgnieniu oka radzi sobie alergenami i bakteriami, dzięki czemu urządzenie skradnie serce rodzin z dziećmi oraz alergików. Dodaj do tego energooszczędność i elegancką, oszczędzającą miejsce konstrukcję, a otrzymasz pralkę, która sprawdzi się idealnie w każdych warunkach i do każdego zadania.