Supermoc w kieszeni. Bariery językowe to już przeszłość

Skąd biorą się takie możliwości? Opisywany tłumacz elektroniczny ma bezpłatny i nieograniczony dostęp do Internetu dzięki wbudowanej karcie SIM. Oznacza to, że możesz korzystać z tłumacza wszędzie tam, gdzie masz zasięg sieci komórkowej. Nie potrzebujesz Wi-Fi ani telefonu. Dostęp do Internetu umożliwia tłumaczenie w prawie 200 krajach. Poza tym, sprzęt zaprzęga do pracy sztuczną inteligencję. Vasco Translator wykorzystuje ponad 10 silników tłumaczeniowych opartych na zaawansowanej sztucznej inteligencji, aby tłumaczenia były szybkie i dokładne. AI wspomaga nas nawet przy redukcji szumów - tak, by można było swobodnie przetłumaczyć słowa kogoś, kto mówi coś do nas na środku ruchliwej ulicy w sercu wielkiego, tłocznego miasta.