Operator da ci więcej internetu, niż potrzebujesz. W ofercie na kartę tak dobrze jeszcze nie było

W ofercie na kartę T-Mobile wcześniej miał kilka pakietów cyklicznych odnawiających się co miesiąc GO! S za 30 zł/mies., GO M! za 35 zł oraz GO! L za 45 zł. Teraz do oferty dołącza nowy pakiet GO! XL, który wydaje się znacznie bardziej opłacalny niż wcześniejszy dotychczasowa najwyższa usługa. Kosztuje tylko 5 zł więcej, a zapewnia znacznie większe paczki internetu.