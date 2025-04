Tak Plus zmienił ofertę na kartę. Zobacz, jak łatwo dostać 9600 GB

Największe ulepszenia dotyczą użytkowników najwyższego pakietu za 45 zł/mies., do którego Plus dorzuca jeszcze większą paczkę bonusowych danych. Operator zdecydował się na podobne kroki jak Orange w ostatnim tygodniu, który również ostatnio ulepszył ofertę na kartę. Plus dorzuca nawet 9600 GB.