Smartfony Google Pixel dostępne w T-Mobile. Sprawdzamy, czy się opłaca

Play ma korzystną promocję na Pixela 9a, dzięki której wyższą wersję 256 GB można nabyć w cenie 128 GB. Natomiast różnice w cenach w porównaniu z T-Mobile są niewielkie. W Play za to mamy większy wybór wersji pamięciowych i nie musimy się ograniczać tylko do wariantów 128 GB. Co natomiast w Media Expert? Oto jak to wygląda: